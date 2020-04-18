النشرة: حواجز لقوى الأمن عند مداخل القرى والبلدات في حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة حاصبيا، ركزت حواجز ثابتة وظرفية على طرقات المنطقة وعند مداخل القرى والبلدات إنفاذا لقرار التعبئة العامة وتنظيم حركة سير الآليات والمركبات طبقا للوحات تسجيلها مفرد ومجوز مع توعية وإرشاد المواطنين التقيد بالتدابير الوقائية حفاظا على سلامتهم خاصة لجهة ارتداء الكمامات والقفازات أثناء التجول والابتعاد عن التجمعات.

وفي بلدة ​كوكبا​ أقامت عناصر من شرطة ​البلدية​ حاجز محبة عند تمثال السيدة عملت على تعقيم السيارات وأخذ حرارة الوافدين إلى البلدة مع التقيد بقرارات البلدية حفاظا على سلامتهم لمجابهة فيروس ​الكورونا​ المستجد كما كانت حواجز مماثلة لبلديات ​العرقوب​ بالتعاون مع عناصر من ​المديرية العامة للأمن العام​ وحث المواطنين على الالتزام ب​الحجر المنزلي​ الا للضرورة القصوى.