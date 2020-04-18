لفت رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في الذكرى السنوية لمجزرة قانا الرهيبة إلى انه "نتوقف بإجلال أمام شهداء هذه المجزرة، وشهداء مجزرتي المنصوري والنبطية الذين يرمزون الى أنبل وأسمى معاني صمود الشعب اللبناني، في وجه الارهاب الصهيوني وجرائمه على الاراضي اللبنانية".
وشدد على ان "مجزرة قانا تمثل صرخة انسانية امام الضمير العالمي ليقف مؤازرا وداعما للبنان في معركة تحرير ما تبقى من أراضيه من العدوان الصهيوني ومن كل نتائج وآثار هذا العدوان، وربما استطاعت سياسة الكيل بمكيالين ،أن تجعل هؤلاء المجرمين يفلتون من العقاب موقتا، لكننا واثقون بأن الدولة اللبنانية ستستمر في المطالبة بمحاكمة هؤلاء المجرمين ، على أمل أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه احقاقا لحق الأبرياء، والى اسقاط سياسة الكيل بمكيالين، وان الشرعية الدولية والقانون الدولي لا بد أن يطالوا الارهاب ا بكل مظاهره، وفي سبيل ذلك لا بد من تأكيد مسلمات الموقف اللبناني وهي في الدرجة الاولى إعتبار الجيش الوطني والمقاومة هما سلاح السلام اللبناني، والمدخل الحقيقي لتطبيق القرارات الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن: مجزرة قانا تمثل صرخة انسانية امام الضمير العالمي ليقف داعما للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.