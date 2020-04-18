جعجع عرض مع كوبيتش الاوضاع العامة في البلد

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري. وقد تباحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد.

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