ليون: كل المحاولات لاسقاط حكومة حسان دياب ستكون فاشلة

لفت الوزير السابق غابي ليون في حديث تلفزيوني الى أن "كل المحاولات لاسقاط حكومة حسان دياب ستبوء بالفشل"، مشيرا الى أنه "في العام 1992 ارتفع سعر الدولار وأتى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في حينها الى الحكن وعاد واستقر الدولار لاظهار أن هذا هو المخلص ولكن اليوم الوضع مختلف لأن الحريرية السياسية تقعقرت".
واشار الى أن "الشعب اللبناني لن يسمح أن يتحمل عبء الوضع الاقتصادي"، لافتا الى أن "الناس لن تتحمل هذا الوضع الا اذا لم يكن هناك محاسبة"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكون عن المحاسبة".
وتعليقا على كلام رئيس جمعية المصارف عن بيع املاك الدولة، نسأل "من سيشتري أملاك الدولة؟"، مضيفا: "سيتم ذلك من الاموال المهربة الى الخارج واعادة شراء املاك الدولة سيكون منها"، مشددا على ان "الاساس في هذه المرحلة استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية".
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