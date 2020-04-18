ليون: كل المحاولات لاسقاط حكومة حسان دياب ستكون فاشلة

لفت الوزير السابق ​غابي ليون​ في حديث تلفزيوني الى أن "كل المحاولات لاسقاط ​حكومة حسان دياب​ ستبوء بالفشل"، مشيرا الى أنه "في العام 1992 ارتفع سعر ​الدولار​ وأتى رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ في حينها الى الحكن وعاد واستقر الدولار لاظهار أن هذا هو المخلص ولكن اليوم الوضع مختلف لأن الحريرية السياسية تقعقرت".

واشار الى أن "​الشعب اللبناني​ لن يسمح أن يتحمل عبء ​الوضع الاقتصادي​"، لافتا الى أن "الناس لن تتحمل هذا الوضع الا اذا لم يكن هناك محاسبة"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكون عن المحاسبة".

وتعليقا على كلام رئيس ​جمعية المصارف​ عن بيع املاك ​الدولة​، نسأل "من سيشتري أملاك الدولة؟"، مضيفا: "سيتم ذلك من الاموال المهربة الى الخارج واعادة شراء املاك الدولة سيكون منها"، مشددا على ان "الاساس في هذه المرحلة استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والاموال المنهوبة ورفع ​السرية المصرفية​".