السيّد: أتظنّون الناس ستستقبلكم بالورود أم بالأحذية؟

ردّ النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على الهجوم على رئيس الحكومة حساد دياب قائلا: "إنتفض الفاسدون وصرخوا: دياب يقود إنقلاباً!، تركتم له دولة مهترئة وفاسدة، وخزينة منهوبة ومفلسة وشعباً جائعاً وثائراً عليكم، تركتم له بالدولة أزلامكم ولصوصكم و..وجاءت الكورونا، وبعدو عم يمسّح وراكم، على شو بدو بينقلب؟!".
وأضاف، "وإذا إستقال دياب، أتظنّون الناس ستستقبلكم بالورود أم بالأحذية؟!".
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