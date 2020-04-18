السيّد: أتظنّون الناس ستستقبلكم بالورود أم بالأحذية؟

ردّ النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على الهجوم على رئيس ​الحكومة​ حساد دياب قائلا: "إنتفض الفاسدون وصرخوا: دياب يقود إنقلاباً!، تركتم له دولة مهترئة وفاسدة، وخزينة منهوبة ومفلسة وشعباً جائعاً وثائراً عليكم، تركتم له ب​الدولة​ أزلامكم ولصوصكم و..وجاءت ​الكورونا​، وبعدو عم يمسّح وراكم، على شو بدو بينقلب؟!".

وأضاف، "وإذا إستقال دياب، أتظنّون الناس ستستقبلكم بالورود أم بالأحذية؟!".