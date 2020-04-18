وقفة احتجاجية لسائقي الباصات على طريق عام الشويفات

نفذ ​سائقو الباصات​ وقفة احتجاجية على طريق عام ​الشويفات​ مفرق زين العابدين، مطالبين ​الدولة​ بالسماح لهم بالعمل، ضمن شروط معينة، من أجل كسب لقمة عيشهم بعرق جبينهم دون المساعدة والإذلال على الأبواب.

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