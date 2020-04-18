النشرة: فريق من مراقبي الامم المتحدة يتفقد الخط الأزرق على متن مروحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن فريقامن مراقبي ​الامم المتحدة​، يتفقد ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ مستقلا ​مروحية​ تابعة لليونيفيل والتي تنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية على علو منخفض فوق محاور ​الغجر​ ​العباسية​ تلال سدانة وصولا حتى تخوم ​مزارع شبعا​. إضغط للمزيد

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