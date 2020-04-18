انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي مقطع ​فيديو​ يظهر لحظة إستهداف ​سيارة​ تابعة لـ"​​حزب الله​" في منطقة ​جديدة يابوس​ عند الحدود ال​لبنان​ية السورية. وأظهر المقطع الفيديو الحادثة من خلال ​كاميرات مراقبة​ كانت موجودة عند أحد المحلات القريبة حيث قام عناصر الحزب بإخلاء السيارة فورا وبعد عدة دقائق تم استهدافها بشكل مباشر.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان، كان قد أعلن يوم الأربعاء 15 نيسان الحالي أن "​طائرة​ مسيرة إسرائيلية استهدفت ​سيارة​ يُرجح أنها تابعة ل​حزب الله​ عند معبر ​جديدة يابوس​ ولا معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها".