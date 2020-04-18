شكرا لقرائتكم خبر عن صور..اسكان النواب تتفقد المشروعات بالعلميين ورئيس اللجنة يشيد باستخدام المواد المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، سير العمل في إنشاء كوبري (السعداء) الطريق الساحلي الجديد الكيلو 94، ضمن أحد المشروعات الهامة في مدينة العلميين الجديدة.

والتقى وفد اللجنة مسؤلو الشركة المنفذة للاطمئنان على انتظام العمل والالتزام بالمواعيد المقررة لإنهاء المشروع، حيث أشاد النائب عماد سعد حمودة، باستخدام بعض المواد المصنعة محلياً في عملية الإنشاء وهو ما يقلل تكاليف الإنتاج بعيدا عن الاستيراد الذي يكلف الدولة مبالغ إضافية.

وقال حمودة، إن تقليل استيراد المواد من الخارج يأتي ضمن توجه الدولة في تعميق الصناعة المحلية بما يساهم في رفع قيمتها عالميا ، كما أطمأن رئيس لجنة الإسكان وأعضاء اللجنة، على العاملين في المشروع، وما إن كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالأجور أو الاستغناء عن العمالة، حيث تم التأكيد على انتظام العمل وعدم وجود أي مشكلات.

كما أشاد عماد حمودة، بالتزام الشركة بإجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، لاسيما الإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، حيث التوم جميع العاملين بارتداء كمامات، فضلا عن عمليات المتابعة الصحية أولا بأول حرصا على عدم وجود أي إصابات داخل موقع العمل.

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وصاحب اللجنة البرلمانية خلال الجولة التفقدية كل من المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب عماد سعد حمودة كل من النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، و المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.



