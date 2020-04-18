شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: جماعات الإرهاب تسعى لجعل المواطن أسيرا للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد إن المؤامرات والمخططات التى تحاك ضد الدولة المصرية لا تزال مستمرة، وكل جماعات الإرهاب والتطرف التى يتم حصارها والسيطرة عليها، تسعى إلى استخدام كل الوسائل والطرق لنشر الشائعات لبث الفوضى والاضطراب داخل البلاد، ومن أجل هدف أكبر وأشمل هو بث الإحباط بين الناس ، لافتا إلى أن جموع المصريين يدركون كل هذه الأفعال والتصرفات، ولديهم قدرة فائقة على التمييز ويتحصنون ضد الشائعات بالوعى الكامل.

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وأضاف رئيس حزب الوفد في مقال نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب أن الحرب القذرة تأخذ أشكالاً مختلفة على السوشيال ميديا، ويستغلون فى ذلك عوام الناس، وهناك من يقع أسيرًا لهذه الشائعات، ويكفى جماعات الإرهاب فقط أن يردد هؤلاء من أسرى الشائعات هذه التصرفات غير الطبيعية، وهذا دليل على أن شوكة هؤلاء الإهاربيين قد تم القضاء عليها، وأن الإصرار الشديد لدى جموع المصريين على اجتثاث جذور الإرهاب، لن يهدأ أبدًا، وبالتالى فإن كل تصرفات هؤلاء ضد الوطن زائلة لا محالة وأن النصر قريب، طالما أن هناك شعبًا واعيًا وعظيمًا مثل المصريين، يقف إلى جوار قواته المسلحة الباسلة وشرطته المدنية التى تخوض حربًا مقدسة ضد الإرهاب وأهله وأشياعه وأنصاره.

وتابع أن الفشل حليف مروجى الشائعات سواء فى الجرائم التى يرتكبونها وسيتم قريبًا تطهير البلاد من كل هؤلاء الذين أعمتهم أفعالهم الإجرامية عن جادة الطريق والشائعات التى ينشرونها لن تؤتى ثمارها، لأن الوعى لدى المصريين أكبر من كل تصرفات هذه الشرذمة الضالة التى تسعى إلى نشر الفوضى فى البلاد ولا يعنيها سوى سقوط الدولة، وهذا لن يحدث أبدًا، لأن هناك عيونًا ساهرة ترصد تصرفات وأفعال هؤلاء.