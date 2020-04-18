عامل يشعل النيران في منزله بسبب الخلافات الزوجية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أشعل عامل النيران في منزله؛ صباح اليوم السبت؛ بسبب خلافات الزوجية؛ بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل ملك "محمد. ح" ٢٨ عامًا، عامل.
جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، واتهمت "حنان. ا" ٣٤ عامًا ربة منزل، زوجها بإشعال النيران في الشقة بسبب خلافات زوجية بينهما؛ وأضافت باحتراق بعض المنقولات.
واعترف الزوج بارتكاب الواقعة لذات السبب؛ وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
حرر محضر بالواقعة؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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