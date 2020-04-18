محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري إن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ثبتت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B ، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل.

وقال بيان من البنك إن الوكالة حافظت على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.