ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
قال البنك المركزي المصري إن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ثبتت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B ، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل.
وقال بيان من البنك إن الوكالة حافظت على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.
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