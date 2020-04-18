محافظ جنوب سيناء يتفقد الإنارة وأعمال الطرق في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد: أجرى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، رافقه خلالها اللواء محمود السولية رئيس المدينة. وتابع المحافظ أعمال المرحلة الثالثة لاستكمال إنارة طريق نبق الخلفي بقطاع نبق، وأعمال إنارة طريق سكن العاملين بمنطقة حي النور. وأكد رئيس مدينة شرم الشيخ أنه جرى تركيب 200 عامود إنارة بالطريق خلال المرحلتين الأولى والثانية، وجاري أعمال التجميل وإقامة بعض المشايات. وأضاف رئيس المدينة، أنه جارى إنارة طريق سكن العاملين بطول 3 كيلومترات، في الوقت الذي جرى الانتهاء من وضع الطبقة الأولى لرصف الطريق وإقامة المشايات والإنترلوك، وتستكمل أعمال الطبقة الثانية، وتخطيط الميادين وتجميل الطريق من كلا الجانبين، وفقًا لخطة التطوير الشامل لمنطقة حي النور.

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