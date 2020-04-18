محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هوت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس بنسبة 2%، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفض أسعار الذهب العالمية إلى 1682.8 دولار للأوقية بتراجع قدره 34.8 دولار عن اليوم السابق.

يذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصة الذهب العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تهبط 34.8 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.