الكويت : شفاء 22 حالة من مصابي كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 22 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت ليرتفع عدد المتعافين الى 280 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في اخر إحصائية لها أمس تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الحالات في البلاد الى 1658. واشارت وزارة الصحة الى تسجيل حالتي وفاة لمواطن يبلغ من العمر 58 عاما،ووافد ايراني يبلغ من العمر 69.

وأوضحت الصحة ان هناك 32 حالة

بالعناية بالمركزة منها 16 حرجة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات هي ثلاث مرتبطة بالسفر (حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للجمهورية الإسلامية الإيرانية) وهاتان الحالتان قادمتان ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانتا تحت الحجر الصحي المؤسسي بالإضافة إلى تسجيل (حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة العربية السعودية ).وأضاف أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض بلغ عددها 126 حالة منها (أربع حالات لمواطنين كويتيين) و(63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(20 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(14 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و(أربع حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية).

وذكر أن الحالات المخالطة منها أيضا (أربع حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية السيرلانكية) و(حالتان لمقيمين بصورة غير قانونية) و(حالة واحدة من الجنسية السعودية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الأمريكية).