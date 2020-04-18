الكويت تدرس إنهاء العام الدراسي أسوة بالسعودية

أشارت مصادر كويتية، الى أن قرار انهاء العام الدراسي الكويتي، أصبح أمراً مطروحا وبقوة، وذلك بعد قرار وزارة التربية في المملكة العربية السعودية، والتي قررت إنهاء العام الدراسي واعتماد

نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ونقلت صحيفة الانباء الكويتية عن مصادر تربوية رفيعة المستوى ان خيار إنهاء العام الدراسي في الكويت أمر مطروح، مشيرا

الى ان «التربية» تنظر بعين الاعتبار وتتابع عن كثب التصريحات الطبية التي تصدر من وزارة الصحة وتشير الى احتمالية استمرار الأزمة حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت المصادر ان القيادات التربوية جاهزة لتنفيذ قرار إنهاء العام الدراسي في حال صدرت تعليمات بذلك.