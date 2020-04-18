ألمانيا..عدد المصابين بكورونا تجاوز 137 ألف شخص والوفيات 4110

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3609 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ 137439، وتوفي 242 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4110 أشخاص.
ووفقا لمعهد روبرت كوخ، تم منذ بدء تفشي فيروس كورونا علاج 85400شخص طوال الوقت.
واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258). وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 حالة إصابة بفيروسكورونا المستجد "COVID-19".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن تفشي عدوى هذا الفيروس جائحة ووباء عالميا.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية أزمة مواجهة جائحة فيروس كورونا، عصر أمس الجمعة، إنه يتوقع وصول عدد الوفيات جراء الوباء في بلاده إلى 65 ألف حالة.
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