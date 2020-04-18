الأمم المتحدة تدعو لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال غوتيريش في بيان: "نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، الذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كلمكان".
إلى ذلك قال غوتيريش، أمس إن إفريقيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية.
ودعا الدائنين إلى تعليق واسع لسداد ديون البلدان النامية، وألا يكتفي هذا التجميد علىالدول الأشد فقرا، محذرا من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
ولتعبئة مزيد من الموارد، قال إنه يجب على صندوق النقد الدولي منح حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة. ويعني منح حقوق سحب خاصة قيام البنك المركزي الأمريكي "بطباعة" دولارات جديدة.
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