ترامب يعترف بالتزامه الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض بسبب كورونا

اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يلتزم نوعا من الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض ولا يغادره عمليا، خلال وباء فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال للصحفيين مساء الجمعة، فيمؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقده مع خلية الأزمة بشأن مكافحة كورونا :"إنهم نصحوني بأنه من الأفضل عدم السفر، كنت في البيت الأبيض طوال الشهر الماضي، ولم أغادره إلا مرة واحدة فقط، عندما ذهبت لأقول وداعا لسفينتنا الجميلة (سفينة طبية عسكرية توجهت إلى نيويوك)".
وأعلن ترامب أيضا إنه سيكون سعيدا، عندما تكون مغادرة البيت الأبيض ممكنة، لاستئناف حملته الانتخابية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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