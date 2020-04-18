استمرار تراجع معدل الإصابة بكورونا في النمسا

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة النمساوية، استقرار معدل الزيادة اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" تحت مستوى الـ 1%، وتسجيل 0.7% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعبر وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير في تصريح صحفي عن ارتياحه بسبب تقلص انتشار العدوي، واعتبر أن تراجع متوسط الإصابات الجديدة بالفيروس في النمسا "تحسن فريد من نوعه على مستوى أوروبا"، وقال "الحالة مستقرة وجيدة للغاية."

وكشفت اليوم وزارة الصحة عن شفاء 718 شخصاً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، رفعوا إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 9.704 شخصاً، وتقلص إجمالي عدد الإصابات النشطة بواقع 618 حالة إلى 4.429 مريضاً، بالتزامن مع تراجع عدد المصابين المقيمين في المستشفيات بواقع 58 شخصاً إلى 909 مريضى منهم 227 في العناية المركزة، وتسجيل 375 حالة وفاة، من إجمالي 14.595 شخصا تعرضوا للإصابة بالفيروس من ظهور أول حالة في النمسا.