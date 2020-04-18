موظف في الوكالة الحضرية بتطوان يفارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا

سجلت مدينة تطوان، الجمعة، حالة وفاة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، تتعلق بموظف في الوكالة الحضرية لتطوان، ليرتفع عدد الوفيات بـ”كوفيد19″ في المدينة إلى 5 أشخاص.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الراحل في عقده الخامس، دخل إلى مستشفى سانية الرمل في بداية شهر أبريل الجاري، في حالة حرجة، بعدما كان يعاني من ضيق في التنفس، ما استدعى وضعه في قسم الإنعاش، وإجراء تحليل مخبري أكد إصابته بالفيروس التاجي.

واستقر عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” على مستوى إقليم تطوان في 48 شخصا لليوم الخامس على التوالي، وارتفع عدد الأشخاص المتماثلين للشفاء إلى 14 شخصا.