حسب استفتاء إسباني.. المغرب في المركز الـ 23 لأجمل علم في العالم

يحتل العلم المغربي المركز الـ23 عالميا، بشكل مؤقت، في استفتاء لصحيفة “ماركا” الاسبانية، الرياضية المتخصصة والواسعة الانتشار.

وطالبت “ماركا” من المصوتين، الاعتماد على العقل من خلال اختيار العلم الأجمل عوض تحكيم اختيارات القلب، حتى يكون الاستفتاء مبنيا على جمالية الأعلام وليس الانتماء.

ويحتل العلم الاسباني، المركز الأول عالميا، متبوعا بكل من تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، جنوب إفريقيا، بريطانيا، المكسيك، الأوروغواي، كينيا، الأرجنتين وكندا.

وتحتل أوغندا المركز الـ12 متبوعة بكل من البرتغال، كوريا الجنوبية، تانزانيا، إيطاليا، كولومبيا، اليابان، فرنسا، إثيوبيا، ألمانيا، مصر والمغرب.

ويحتل العلم الجزائري الرتبة 26، وإيران المركز 32، متبوعة بروسيا وأوكرانيا والصين، في وقت يحتل فيه العلم التونسي المركز 38، متبوعا بالعراق، بولونيا، السودان وأندونيسيا.