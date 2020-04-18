إنتر ميلان يلجأ للورقة الأخيرة لإبقاء لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يستهدف الاحتفاظ بخدمات نجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، وسط إغراءات أندية أوروبا التي ترغب في التعاقد معه، وعلى رأسها برشلونة الإسباني.
ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإنه "في حال بقي لاوتارو في إنتر، سيتعين عليه إعادة مناقشة مدة عقده مع النيراتزوري"، موضحة أن مستقبله حتى الآن غير معروف.
وأضافت "إذا نجح الإنتر في تجديد عقد لاوتارو، سيتم إلغاء الشرط الجزائي من العقد أو مضاعفته على الأقل".
وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر لن يكون قادرًا على تقديم الكثير للاوتارو، مثل برشلونة، لكنه سيلجأ إلى الورقة الأخيرة، وهي مساواته مع كريستيان إريكسن وروميلو لوكاكو.
وختمت "المهاجم الأرجنتيني يحصل على 3 ملايين يورو سنويا، وحال مساواته بإريكسن ولوكاكو، فمن المتوقع أن يحصل على 5 ملايين يورو على الأقل".
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