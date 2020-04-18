ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 158

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 158، بحسب ما أظهرت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، صباح اليوم، السبت، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 13107.

وبحسب المعطيات، فقد تراجع عدد المصابين الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 167، كما تراجع عدد الخاضعين لأجهزّة تنفّس صناعي إلى 118.

بينما تقدّر حالة 145 من المصابين بأنها متوسّطة، و9390 بأنّها طفيفة، بينما تماثل للشفاء 3247.

ويخضع 590 للعلاج في المشافي، بينما يخضع 7038 للعلاج المنزلي و1989 للعلاج في الفنادق.

وفي البلدات العربيّة، تصدّرت دير الأسد عدد الإصابات الأعلى، بزيادة العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت إلى 72، وأم الفحم ثانيًا بـ58 إصابة (لم تسجّل أيّة إصابة خلال الساعات الماضية)، ثم جسر الزرقاء بـ38 إصابة، ورهط بـ36 إصابة ودبّورية 28.

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ومن المقرّر أن تخفّف السلطات، غدًا الأحد، التقييدات التي فرضتها منذ نحو شهر، ضمن الخطوات الأولى ضمن إستراتيجية الخروج من أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد.

وبحسب الخطوات التي أعلنها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، فإن الخطوة الأولى هي فتح "متاجر الشوارع لفروعٍ مُحددة".

وسيتم فتح المتاجر تدريجيًا، وفقًا لتطورات وباء كورونا، ومعدل الزيادة في عدد المصابين، كما سيتم الكشف عن الفروع المحددة التي تم اختيارها لفتح "متاجر الشوارع" مساء الغد.

والخطوة الثانية التي سيتم اعتمادُها غالبا، هي إعادة "الخدمات (والأعمال) المكتبية" مثل مكاتب المحاسبة والقانون، و"المؤسسات الصناعية"، على أن تعمل هذه القطاعات بنسبة 30%، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، مع الالتزام بوجود 10 أشخاص في الغرفة، كحدٍّ أقصى.

وبالتوازي مع افتتاح المتاجر وفروع الاقتصاد الأخرى، هناك احتمالٌ بأن تُتيح السلطات للقطاعات التي سُمِح لها بالعمل، أن ترفع نسبة عملها لأكثر من 30%، في حال كان هناك التزام بالإرشادات والمعايير التي سيتم إقرارُها.