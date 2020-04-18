ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في أم الفحم وثبات في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت، ارتفاع عدد المصابين في فيروس كورونا في دير الأسد، بينما لم تشهد مدينة أم الفحم أيّة إصابة جديدة وارتفع عدد المصابين فيها إلى 7.

أما جسر الزرقاء، فازدادت بإصابة واحدة من الأمس حتى الثامنة من صباح اليوم، السبت.

البلدات العربية:

دير الأسد: الإصابات - 72، عدد المتعافين - 1

أم الفحم: الإصابات - 58، عدد المتعافين - 7

جسر الزرقاء: الإصابات - 38، عدد المتعافين - 3

رهط: الإصابات - 36، عدد المتعافين - 4

دبورية: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 4

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 1

باقة الغربية: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 3

طمرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 8

الناصرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 4

كفر قاسم: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 1

الطيبة: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 3

البقيعة: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 0

دير حنا: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 3

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 0

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 1

البعنة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 1

سخنين: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 2

جلجولية: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

إكسال: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 1

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

عيلبون: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 2

يافة الناصرة: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 3

الطيرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

نحف: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

الفريديس: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عين ماهل: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 1

عرابة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

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زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر كنا: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

البعينة النجيدات: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كابول: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

مجد الكروم: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو غوش: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو سنان: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

عرعرة النقب: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

بالإضافة إلى 16 حالة إصابة، وحالة شفاء واحدة، في التجمعات السكنية التي يقطنها أقل من 5 آلاف مواطن.

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 2524، عدد المتعافين - 320

تل أبيب ويافا: الإصابات - 491، عدد المتعافين - 215

حيفا: الإصابات - 148، عدد المتعافين - 46

نوف هجليل: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 5

اللد: الإصابات - 79، عدد المتعافين - 24

الرملة: الإصابات - 63، عدد المتعافين - 18

عكا: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 4

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 7

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1