- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقيم دورات طائفية في مراكز الحجر الصحي والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
أكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإيرانية فرضت دورات طائفية تضليلية تحت مسمى "ثقافية" على الوافدين في مراكز الحجر الصحي الاحترازية للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت المصادر أن مشرفين حوثيين أجبروا المئات من الوافدين المحتجزين في مراكز الحجر الصحي التي خصصتها لاحتمالية وجود مصابين بفيروس "كورونا" "كوفيد- 19"؛ على حضور دوراتها الطائفية "الثقافية" بهدف الترويج ونشر أفكارها الظلامية.
وتابعت أن الدورة التي هي عبارة عن فكر تضليلي وتعبئة أيديولوجية مشبعة بثقافة العنف والكراهية ومناهضة لكافة القيم والأخلاق الوطنية والإسلامية المعتدلة تستمر طيلة تواجدهم في الأماكن المخصصة لـ"الحجر الصحي" للوافدين العائدين من الخارج.
ولفتت المصادر إلى أن عصابة الحوثي تدرس خلال الدورة ملازم الصريع حسين الحوثي وتجبرهم على الاستماع إلى محاضرات الإرهابي عبدالملك الحوثي وشقيقه.
هذا وتعمد العصابة الحوثية إلى إجبار السكان والكادر التعليمي وكافة موظفي الدولة والطلاب على حضور دوراتها الطائفية في محاولة للتأثير على الوعي والفكر والهوية الوطنية واستبدالها بأفكارها المتطرفة والضالة
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقيم دورات طائفية في مراكز الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.