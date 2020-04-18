خطط ترامب لفتح الأسواق تدعم تعافي البورصات

السبت 18 أبريل 2020

انتفضت الأسهم العالمية، أمس، بفضل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح اقتصاد بلاده وتقارير عن عقار محتمل لعلاج «كورونا». وقفزت الأسهم الأمريكية في أعقاب الخطوط الإرشادية الجديدة من ترامب لإعادة فتح الاقتصاد وتقرير عن عقار لكوفيد- 19 تصنعه شركة أمريكية.



وارتفع مؤشر داو جونز خلال تعاملات أمس 2% وستاندرد اند بورز 1.53% وناسداك 1.58% .

وقفز سهم «جيلياد ساينسز» بنحو 10.8% إلى 84.73 دولاراً بدعم تقارير أفادت أن معظم مصابي «كورونا» بمستشفى بشيكاغوا تماثلوا الشفاء بعد استخدامهم عقار تصنعه الشركة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5% خلال التعاملات ليتجاهل بيانات أسوأ انكماش اقتصادي في الصين في نحو 3 عقود.

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وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين 4.1% بفضل صعود أسعار السلع الأولية.

وتعافى مؤشر ستوكس 600 القياسي بنحو 24% منذ بلغ أدنى مستوى في 8 أعوام في مارس بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية ومؤشرات أولية على أن الجائحة تنحسر.

وقفز سهم نوكيا 4% بفضل تقرير ذكر أنها تعمل مع بنك استثمار للدفاع عن نفسها في مواجهة عرض استحواذ عدائي.

وارتفعت بورصة طوكيو وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوى إغلاق في نحو 6 أسابيع وتقدم المؤشر 3.2% وسجّلت بورصة هونغ كونغ ارتفاعاً 1.5% بينما أغلقت شنغهاي على ارتفاع بنحو 0.7%