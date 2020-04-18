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الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 أبريل 2020

قالت سلطات الصحة الصينية اليوم السبت إنها تلقت تقارير عن 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيسي يوم الجمعة، منها 17 إصابة وافدة.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الصحية الوطنية قولها في تقرير يومي إن الحالات العشر الأخرى أصيبت محليا، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن سبع حالات في إقليم هيلونججيانج، واثنتين في إقليم قوانجدونج وواحدة في إقليم سيتشوان، ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم الجمعة في البر الرئيسي.

 

وأفادت اللجنة أن 50 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم يوم الجمعة، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 4 حالات إلى 85.

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وحتى يوم الجمعة، سجل البر الرئيسي للصين إجمالي 1566 حالة وافدة. من بينها 709 حالات خرجت من المستشفيات بعد شفائها و857 حالة تتلقى العلاج حاليا منها 47 في حالة خطيرة.

 

وأضافت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

 

وقالت اللجنة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 82719 حتى يوم الجمعة، منها 1058 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، و77029 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم و4632 شخصا توفوا بسبب المرض

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