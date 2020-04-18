قرار جديد من كندا للحد من فيروس كورونا

السبت 18 أبريل 2020

قالت هيئة النقل بكندا يوم الجمعة إنه سيتم إلزام كل ركاب الطائرات بوضع كمامة غير طبية أو تغطية الوجه أثناء السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضافت إنه يجب على المسافرين تغطية وجوههم وأنوفهم أثناء عملية ركوب الطائرات وخلال الرحلات. وتسرى هذه القاعدة عند ظهر الاثنين.

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وكانت شركة أير كندا قد أوصت سابقا بضرورة وضع المسافرين كمامات أثناء ركوب طائراتها.

وقالت الشركة في بيان إنه يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم والتي يمكن أن تكون كمامة قماشية أو كوفية أو أي شيء مماثل. وأضافت إنه سيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال المراجعة الأمنية.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل رحلات الطيران التجارية في كل أنحاء العالم. وطبقا لحصيلة لرويترز فقد وصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم إلى 150 ألف حالة يوم الجمعة.