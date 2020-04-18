شرطة التحيتا جنوب الحديدة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

السبت 18 أبريل 2020

نفذت شرطة مديرية التحيتا حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد19) المستجد، برعاية إدارة أمن محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وأشرف على تنفيذ الحملة مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد إسماعيل محمد قادروة بمعية مدير أمن مديرية التحيتا النقيب خالد رامي ومدير التثقيف الصحي بمكتب الصحه الدكتور حمدي رمادي.

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وخلال الحملة تم توزيع البروشورات والملصقات والكمامات والقفازات على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة وعلى الباعة المتجولين في المدينة.

وفي الحملة طافت سيارات شرطة التحيتا، الشوراع والأسواق لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا ، وتنبيههم بمخاطر التجمعات السكانية والإزدحام في الأسواق ، كما قامت بتوعية المواطنين بأهمية غسل اليدين وإتباع الإرشادات الموضحة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

ولاقت الحملة ارتياح شعبي وتعاون وتفاعل إيجابي كبير من قبل المواطنين نظراً لما لها من أهمية في تعزيز الوعي الإجتماعي ونشر الثقافة الصحية