شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من مسلحي المليشيا بينهم القيادي الزايدي بقصف جوي في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 لقي كافة أفراد مجموعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم بمن فيهم قيادي ميداني بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم القيادي الميداني عقيل مظفر الزايدي، في موقع السليلة بمحافظة الجوف، شمال شرقي صنعاء. Advertisements وتابع المصدر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت المجموعة بغارة جوية أسفرت عن مقتل كافة أفرادها بمن فيهم قائد المجموعة. وتتكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات البلاد

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