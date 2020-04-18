شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية اليمنية بجمهورية مصر العربية يقدم مقترحا لحل مشكلة العالقين والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020

قدم رئيس الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية علي العيسائي مقترحا لحل مشكلة العالقين في مصر.



واشار العيسائي في مقترحه إلى ضرورة تعيين خلية يرأسها شخصية مهمة ومتفاعلة للبدء بالاجراءات الخاصة بحل مشكلة العلوق هذه .

ويتضمن المقترح تشكيل لجان مختلفة يمكن لها إدارة الازمة كلا في مجال اختصاصه.

وجاء في المقترح :

مقترح مقدم من رئيس الجالية اليمنية لحل مشكلة العالقين في مصر

خلية ترحيل العالقين من مصر

تعيين خليه يرأسها، من ترونه مناسب لإدارتها بشكل كفؤ وسلس ومنظم وبشكل عملي وإداري، مرتب ومنظم وليس شرطاً ان يكون هذا الشخص من ضمن موظفي السفارة.

لجان الخلية

=اولا اللجنة الفنية ويرأسها، ملحق شؤون المغتربين ومهمته الأتي:

1-البحث عن متطوعين من طلابنا الدارسين في الجامعات المصرية والمقيمين لتكوين اعضاء اللجنة.

2-البحث عن أفضل الأماكن لإقامة المحاجر الصحية والاتفاق مع إداراتها على الأسعار والخدمات كاملة من تعقيم وتوفير وسائل نقل معقمه ... الخ

3-تسجيل الراغبين بالسفر، بعد الإتفاق مع الجهات الرسمية المختصة في مصر، والحكومة اليمنية.

4-الإشراف الكامل على جميع الخدمات داخل المحاجر الصحية ...

=ثانياً اللجنة الصحية

و يرأسها الملحق الطبي

ومهمته الأتي:

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1-البحث عن متطوعين من طلاب الدكتوراه والزمالة المصرية ليكونوا ضمن هذه اللجنة

2-التنسيق مع الجهات الصحية المصرية بما يخص الحالات إذا وجدت

3-إجراء الفحوصات اللازمة في حالة وجود حالات مشكوك فيها لا قدر الله

4-الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة المحاجر.

=ثالثاً اللجنة الأمنية

يرأسها الملحق الأمني ومن يراه مناسبا عونا له و مهمته الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأمنية وأيضا تراخيص المطار لترحيل العالقين

=رابعا لجنة الترحيل

يرأسها المدير الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية وتتكون من جميع موظفي الخطوط الجوية اليمنية في مصر

ومهمتها الأتي

1-الحصول على التراخيص اللازمة للرحلات من خلية الإجلاء التابعة لقيادة التحالف

2-تجهيزً وتعقيم الطائرات .

3-تجهيز حجوزات جميع الراغبين بالسفر والذي تم تسجيلهم مسبقاً

=تمويل المحاجر

1-الحكومة اليمنية

2-رجال المال والأعمال وفاعلي الخير

3-الراغبين بالسفر يقومون بدفع نصف تكاليف المحاجر والخدمات، ومنها نعرف من هو مقتدر ومن هو بحاجة للمساعدة.