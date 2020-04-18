تحالف دعم الشرعية: المليشيا تستهدف المواطنين في مأرب بصواريخ باليستية

السبت 18 أبريل 2020

أكد التحالف العربي، أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة ( 22:52 ) من مساء الجمعة أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية، وفق ما نقلته وكالة واس.

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وبين العقيد المالكي أن تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل