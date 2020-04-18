شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن 27 حالة إصابة بالفيروس من داخل العاصمة الخرطوم و3 من ولاية النيل الأبيض، وفقا للعين. Advertisements وأكدت الوزارة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابات وصل إلى ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات. وأوضحت أن هناك 400 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

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