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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا لـ137439 والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 3609 حالات إلى 137439 حالة، فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 242 حالة إلى 4110 حالات.
كانت الحكومة الألمانية قد دافعت عن التخفيف المحدود حاليا للقيود المفروضة على الحياة العامة بغرض مكافحة جائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الجمعة، في برلين، إن القيود التي فُرضت على الحياة العامة في الأسابيع الماضية هي التي مكنت من اتخاذ خطوات حذرة صغيرة نحو إعادة الفتح.
وأضاف: "نحن لا نقف حاليا على أرض صلبة"، موضحا أنه لا يوجد ضمانات لاستمرار اعتدال منحنى الإصابات، مشيرا إلى أنه سيُجرى مراجعة خطوات التخفيف كل 14 يوما.
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