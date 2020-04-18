فحوصات على بحارة حاملة طائرات أمريكية شهدت تفشيا لكورونا

السبت 18 أبريل 2020

أعلنت البحرية الأمريكية، الجمعة، أنها ستجري فحوصا للكشف عن الأجسام المضادة لبحارة على متن حاملة الطائرات تيودور روزفلت التي شهدت تفشيا لفيروس كورونا لتحديد ما إذا كانوا تعرضوا للفيروس.



وقال جراح البحرية العام الأميرال بروس جيلينجهام للصحفيين "قررنا أن يبدأ التحقيق في التفشي يوم الإثنين، ونسعى إلى أن يقدم متطوعون من الطاقم عينة مسحة إضافية وعينة دم روتينية للفحص المختبري. إضافة إلى ذلك، سيجيبون على استبيان قصير".

وأضاف: "عينة الدم ستخضع لفحص جديد يحدد الأجسام المضادة لكوفيد-19 في الدم.. ستكشف لنا النتائج ما إذا كانوا تعرضوا لفيروس كورونا ثم طوروا بعد ذلك أجساما مضادة".

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واستقال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، من منصبه على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا على حاملة الطائرات "تيودور روزفلت".

ووافق وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على الاستقالة فورا بمجرد أن قدمها مودلي.

وقدم مودلي الاستقالة بعد ضجة حول خطاب طاقم حاملة الطائرات، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية.

وأُعفي القبطان بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات التي يقودها.