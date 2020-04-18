بدء سريان حظر التجوال الكامل بـ31 مدينة تركية لمواجهة كورونا

السبت 18 أبريل 2020

بدأ منتصف ليل الجمعة/السبت سريان حظر تجوال كامل في 31 ولاية تركية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الحكومية أن حظر التجوال بدأ سريانه في كافة المدن الـ31 التي حددت من قبل، ومن بينها العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول.

ومساء الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية فرض حظر تجوال كامل مفاجئ لمدة 48 ساعة، على 31 مدينة كبرى، وذلك بعد تسارع معدلات تفشي وباء كورونا في البلاد، حيث سُجل نحو 50 ألف إصابة، السبت.

الإعلان المفاجئ عن القرار أدى لتفشي حالة من الذعر والفزع، وهرول المواطنون لشراء احتياجاتهم وتخزينها من المحال التجارية والأفران، ما تسبب في زيادة حدة التوتر بين المواطنين، ووقعت حوادث وشجار بينهم.

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وعلى خلفية حالة السخط بين المواطنين والمعارضة التركية التي حملت النظام مسؤولية هذه الفوضى، أجبر وزير الداخلية سليمان صويلو، على تقديم استقالته بصورة شكلية في "مسرحية هزلية" لحفظ ماء وجه أردوغان، ولإيهام الرأي العام أنه المسؤول عما حدث.

وفيما بعد، أعلن الرئيس رفضه قبول الاستقالة من الوزير وأمره بالبقاء على رأس عمله، رغم حالة الاحتقان المجتمعي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1769 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 4353 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 40270 حالة.