بالفيديو الزراعة تنتعش في الديوانية

الزراعة تنتعش في المحافظة وتوقعات بتأمين الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير. بعد سنوات من تراجع الزراعة في عموم البلاد، ها هي اليوم تعود بسنابلها الذهبية وبموسمها الوفير من محاصيل الحنطة والشعير في الديوانية، وسط مطالبات من المزارعين بزيادة عدد مراكز التسويق ونشرها دعما للقطاع الزراعي. جمعية الفلاحين من جانبها كشفت عن الخطة الزراعية لهذا الموسوم والتي ستؤمن الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير في عموم البلاد، في وقت طالبت الحكومة فيه بجعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية، وان تعتمد الدولة على الزراعة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت مديرية زراعة المحافظة عن فتح مركزي تسويق في قضائي المهناوي وغماس، بالإضافة الى توسعة مراكز التسويق في الديوانية وقضاء الشامية لاستيعاب المحاصيل الزراعية لهذا العام والتي بلغت أكثر من خمسمائة ألف دونم زراعي.

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