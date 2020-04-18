برنت يغلق على ارتفاع والأميركي ينخفض والتخفيضات لم تسعف الأسعار

شهدت أسعار النفط تذبذباً عند إغلاقها، السبت، في حين لم تسعف التخفيضات التي أجراءها المنتجون هذه الأسعار.
فيما أغلق الخام الأميركي على انخفاض كبير بلغ 8.51 % ليبلغ 28.34 دولار.
وبالرغم من قيام منتجين رئيسيين من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، للموافقة على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يومياً، الا ان أسعار النفط ظلت منخفضة لغاية الآن .
ويبدو أن انكماش الاقتصاد الصيني بشكل رئيسي والدول الصناعية الأخرى مع ارتفاع الخزين الأميركي لأعلى مستوياته قد أثر على الطلب العالمي للنفط.
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