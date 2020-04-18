برنت يغلق على ارتفاع والأميركي ينخفض والتخفيضات لم تسعف الأسعار

وارتفعت أسعار خام برنت تسليم حزيران 62 سنتاً أو ما يعادل 1.87% ليصل إلى 28.34 دولار، الا أن هذه الأسعار تبقى دون المستوى المطلوب بكثير، والتخفيضات التي أجراها المنتجون لم تؤثر لغاية الآن على رفع أسعار النفط .فيما أغلق الخام الأميركي على انخفاض كبير بلغ 8.51 % ليبلغ 28.34 دولار.

وبالرغم من قيام منتجين رئيسيين من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، للموافقة على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يومياً، الا ان أسعار النفط ظلت منخفضة لغاية الآن .

ويبدو أن انكماش الاقتصاد الصيني بشكل رئيسي والدول الصناعية الأخرى مع ارتفاع الخزين الأميركي لأعلى مستوياته قد أثر على الطلب العالمي للنفط.