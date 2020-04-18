في غياب الإنسان.. أسود تتجول في الطرقات 'صور'

وتظهر مجموعة من الصور الجديدة من حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، كيف تستمتع الأسود بالسلام والهدوء.

صور أخرى تظهر أسودا تتسكع على طريق إسفلتي، "غير منزعجة حتى من وجود المصور،" يعلق حارس الحديقة ريتشارد سوري.

إدارة حديقة كروجر قالت الأربعاء "إن قطيع الأسود المقيمة في حديقة كيمبيانا، وهي منطقة لا يراها السياح في كروجر، لا تحب الخروج بعيدا لكنها بعد ظهر اليوم وصلت حتى الطريق خارج معسكر الاستراحة في أوربين".

ففي الأيام العادية، تكون المنطقة مزدحمة بالسياح، ولكن إغلاق كروجر منذ 25 آذار كجزء من إغلاق جنوب أفريقيا على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية، جعل المنطقة مهجورة ما أتاح الفرصة للحيوانات لفرض منطقها هناك.

المتحدث باسم الحديقة إسحاق فاهلا، قال في حديث لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إن "الاستلقاء على الطريق أثناء النهار أمر غير عادي بالنسبة لهاته الأسود، لأنه في الظروف العادية هناك حركة مرور وهذا يدفعهم إلى الأدغال".

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ثم أضاف قائلا إن الإغلاق لم يؤد إلى العديد من التغييرات في سلوك الحيوانات.

وقال "إنهم يشغلون فقط أماكن يتجنبونها عادة عندما يكون هناك سياح"، مضيفا "يجب أن يتذكر الناس أن الحديقة لا تزال منطقة برية إلى حد كبير ، وفي غياب البشر، تكون الحياة البرية أكثر نشاطًا".

وقالت المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا (سان باركس) في بيان، إنه على الرغم من حظر الزائرين، فإن توصيل الطعام وتوفير الوقود وخدمات الأمن والطوارئ بالإضافة إلى عمليات جرائم الحياة البرية مستمرة.

وقال فونديسيلي مكتيني الرئيس التنفيذي لشركة سان باركس في البيان "نود أن نشكر الجمهور على دعمهم المستمر بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتخفيف من تأثير كوفيد- 19، وعلينا جميعا الالتزام بتسوية المنحنى".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في البداية عن إغلاق لمدة 21 يومًا، ولكن في إعلان 8 نيسان، مدد الإجراءات حتى نهاية الشهر على الأقل.