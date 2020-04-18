أعلن اتحاد مصدري منطقة أولوداغ التركية، أن العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد صلصة الطماطم (الكاتشب) خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال الاتحاد في بيان تناقلته وسائل إعلام تركية تابعتها الخليج 365، إن "صادرات صلصة الطماطم حققت عائدات بقيمة 4.6 ملايين دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي".
وأضاف، أن "العراق احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصلصة التركية خلال الفترة المذكورة، محققة عائدات بقيمة مليون و553 ألف دولار".
وأوضحت، أن "إسبانيا جاءت في المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للكاتشب التركي، وذلك بقيمة 368 ألف دولار، فيما جاءت المانيا بالمرتبة الثالثة وبصادرات بلغت 344 ألف دولار".
وأضاف، أن "العراق احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصلصة التركية خلال الفترة المذكورة، محققة عائدات بقيمة مليون و553 ألف دولار".
وأوضحت، أن "إسبانيا جاءت في المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للكاتشب التركي، وذلك بقيمة 368 ألف دولار، فيما جاءت المانيا بالمرتبة الثالثة وبصادرات بلغت 344 ألف دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق الأول في استيراد 'الكاتشب' التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.