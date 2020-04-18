العراق الأول في استيراد 'الكاتشب' التركي

وقال الاتحاد في بيان تناقلته وسائل إعلام تركية تابعتها الخليج 365، إن "صادرات صلصة الطماطم حققت عائدات بقيمة 4.6 ملايين دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي".

وأضاف، أن "العراق احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصلصة التركية خلال الفترة المذكورة، محققة عائدات بقيمة مليون و553 ألف دولار".



وأوضحت، أن "إسبانيا جاءت في المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للكاتشب التركي، وذلك بقيمة 368 ألف دولار، فيما جاءت المانيا بالمرتبة الثالثة وبصادرات بلغت 344 ألف دولار".