حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.



وقال إن الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 38 كم/س.

أما الخليج العربي فخفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 33:09 والمد الثاني عند الساعة 06:00.

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الجزر الأول عند الساعة 51:16 الجزر الثاني عند الساعة 14:05.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:44 والمد الثاني عند الساعة 07:47 والجزر الاول عند الساعة 13:07 الثاني عند الساعة 12:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 24 70 20 دبي 33 23 75 25 الشارقة 32 22 75 25 عجمان 31 23 80 30 أم القيوين 32 23 80 30 رأس الخيمة 30 21 85 35 الفجيرة 26 21 90 40 العين 35 23 65 10 ليوا 36 22 60 15 الرويس 33 24 70 20 السلع 33 22 70 20 دلما 29 23 80 30 طنب الكبرى 30 22 85 35 طنب الصغرى 30 22 85 35 أبو موسى 30 22 85 35