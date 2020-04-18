البرازيل تغلق بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أغلقت البرازيل بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا، الجمعة، في أحدث خطوة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين.



والبرازيل واحدة من نحو ستين دولة تريد رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة، وفقا للعين.

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وأشار بيان لوزارة الخارجية البرازيلية إلى أن 38 شخصا من موظفي السفارة والقنصلية وعائلاتهم أعيدوا إلى بلادهم جوا. وصعد إلى الطائرة نفسها أيضا 12 مدنيا برازيليا آخرين.

في بداية مارس/آذار، استدعت الحكومة البرازيلية "جميع" موظفيها الدبلوماسيين من فنزويلا، وطلبت من كاراكاس سحب ممثليها في البرازيل.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى السلطة أوائل 2019.

وفي منتصف فبراير/شباط، اتهم مادورو نظيره البرازيلي بأنه يريد "نزاعا مسلحا" بين البلدين.