شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقالت وزارة الصحة السودانية إن 27 حالة إصابة بالفيروس من داخل العاصمة الخرطوم و3 من ولاية النيل الأبيض، وفقا للعين. وأكدت الوزارة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابات وصل إلى ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات. وأوضحت أن هناك 400 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

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