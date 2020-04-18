- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة السودانية إن 27 حالة إصابة بالفيروس من داخل العاصمة الخرطوم و3 من ولاية النيل الأبيض، وفقا للعين.
وأكدت الوزارة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابات وصل إلى ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات.
وأوضحت أن هناك 400 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.