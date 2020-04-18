عبدالله: وصلتني ردود هابطة لا تجيد سوى الشتائم والتجريح الشخصي

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بالأمس، وصلتني ردود هابطة، لا تفقه ال​سياسة​، ولا تجيد سوى الشتائم، والتجريح الشخصي، وهذا ما لا اعيره أي أنتباه. لكن أن يتهمونني بأنني أشتراكي، أحمل فكر ​كمال جنبلاط​، ويساري احلم بالعدالة، وتقدمي ينشد ​العلمانية​ الأنسانية مكان الطائفية البغيضة، فأنني اعترف لهؤلاء، بأن اتهاماتهم محقة!

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