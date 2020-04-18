دعا رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "لنرحب جميعاً بعودة الرئيس ​الحريري​"، متوجها الى الحريري قائلا: "بالنسبة للـ900 ألف وظيفة دولة الرئيس راح نعملك هير كات عليهم ونقبل منك 50 ألف وظيفة وإنت زلمي أكيد بتنفذ كل وعودك ناطرينك".​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للحريري: بالنسبة للـ900 ألف وظيفة راح نعملك هيركات عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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