سليم صفير: ثروة اللبنانيين اذا تبخرت لن نستطيع تعويضها

رأى رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ثروة ال​لبنان​يين اذا تبخرت لن نستطيع تعويضها، فالفرص الماضية في المنطقة لم تعد متاحة".

وقال: "لا افهم الاتجاه الى تصغير الودائع وتصغير ​الاقتصاد​ فيما عدد السكان الى ارتفاع. هذا اتجاه الى تفقير جماعي ورسالة الى شباب لبنان بعدم توافر فرص عمل في بلدهم". ورأى انه "كلما ارتفعت الودائع كلما زادت فرص الاستثمار".