سليم صفير: ثروة اللبنانيين اذا تبخرت لن نستطيع تعويضها

رأى رئيس جمعية المصارف سليم صفير في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ثروة اللبنانيين اذا تبخرت لن نستطيع تعويضها، فالفرص الماضية في المنطقة لم تعد متاحة".
وقال: "لا افهم الاتجاه الى تصغير الودائع وتصغير الاقتصاد فيما عدد السكان الى ارتفاع. هذا اتجاه الى تفقير جماعي ورسالة الى شباب لبنان بعدم توافر فرص عمل في بلدهم". ورأى انه "كلما ارتفعت الودائع كلما زادت فرص الاستثمار".
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