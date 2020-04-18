هيئة النقل بكندا ألزمت كل ركاب الطائرات بوضع كمامة غير طبية أثناء السفر

أعلنت هيئة النقل بكندا أنه سيتم إلزام كل ركاب الطائرات بوضع كمامة غير طبية أو تغطية الوجه أثناء السفر للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، مشيرة الى أنه يجب على المسافرين تغطية وجوههم وأنوفهم أثناء عملية ركوب الطائرات وخلال الرحلات. وتسرى هذه ​القاعدة​ عند ظهر الاثنين.

وكانت شركة "أير كندا" قد أوصت سابقا بضرورة وضع المسافرين كمامات أثناء ركوب طائراتها، لافتة الى أنه "يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم والتي يمكن أن تكون كمامة قماشية أو كوفية أو أي شيء مماثل. كماسيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال المراجعة الأمنية".

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل رحلات الطيران التجارية في كل أنحاء ​العالم​. وطبقا لحصيلة لـ"رويترز" فقد وصل عدد ​حالات​ الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم إلى 150 ألف حالة.