تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت سلطات الصحة الصينية أنها تلقت تقارير عن 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيسي، منها 17 إصابة وافدة أما الحالات العشر الأخرى أصيبت محليا، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن سبع حالات في إقليم هيلونججيانغ، واثنتين في إقليم قوانجدونغ وواحدة في إقليم سيتشوان ولم يتم تسجيل حالات وفاة في البر الرئيسي.
وأفادت اللجنة أن 50 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم يوم الجمعة، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 4 حالات إلى 85.
وحتى يوم الجمعة، سجل البر الرئيسي للصين إجمالي 1566 حالة وافدة. من بينها 709 حالات خرجت من المستشفيات بعد شفائها و857 حالة تتلقى العلاج حاليا منها 47 في حالة خطيرة.
وقالت اللجنة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 82719 حتى يوم الجمعة، منها 1058 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، و77029 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم و4632 شخصا توفوا بسبب المرض.
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