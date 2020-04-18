الصحة الباكستانية: 401 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي الى 7476

اشارت وزارة الصحة ال​باكستان​ية الى انه "تم تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي الى 7476​​​​​​وتسجيل 7 وفيات جديدة".

وأظهرت بيانات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ مليونين و101 ألف و875 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بـ644 ألفا و806، تلتها إسبانيا بـ182 ألفا و816، ثم إيطاليا بـ165 ألفا و155.

وحلت فرنسا رابعة بـ147 ألفا و863، تبعتها ألمانيا بـ135 ألفا و230، ثم بريطانيا بـ98 ألفا و 476، فيما بقيت الصين عند 82 ألفا و341.

من جهة أخرى، بلغ عدد الوفيات بالفيروس حول العالم 136 ألفا و112، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 523 ألفا و992.